Хватило бы на несколько FPV-дронов: в селе в 2 км от линии фронта хотят потратиться на канцелярию

Населенный пункт находится в прифронтовой зоне

В Украине продолжают греметь скандалы вокруг тендеров — недавно в Харьковской области компания-подрядчик получила почти 10 млн гривен на строительства укреплений, но работы не были завершены. Не менее ужасная ситуация в населенном пункте Удачное Донецкой области: местные власти решили потратить почти 100 тысяч гривен на закупку канцелярских товаров.

Об этом речь идет из данных тендерной документации на онлайн-портале госзакупок zakupivli.pro. Российские войска находятся в двух километрах к востоку от населенного пункта.

Неподалеку расположена административная граница с Днепропетровской областью — до нее россиянам остается около 7 километров.

Заказчиком выступил поселковый совет Удачного. Населенный пункт расположен в Покровском районе Донецкой области. До российского вторжения там проживало 1 699 человек.

Что еще известно о тендере

Ориентировочная дата начала проведения открытых торгов — второй квартал 2025 года. Там также хотят потратить 100 тысяч гривен на закупку бумаги для печати.

Кроме того местные власти хотят потратить:

200 тысяч гривен — на закупку бензина А-95;

50 тысяч гривен — на ритуальные услуги;

50 тысяч гривен — на оплату услуг по оплате услуг сети интернет.

Куда могли бы пойти эти деньги

Эти деньги, теоретически, можно было бы потратить, например, на закупку FPV-дронов. Если верить интернет-поисковикам, то стартовая цена FPV составляет 9 000-10 000 гривен и выше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, народный депутат Украины рассказала, почему украинцы не могут потратить деньги с "тысячи Зеленского" на фортификации.