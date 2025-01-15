Ее купил российский военный: как выглядит бывшая квартира Тимошенко в центре Днепра

Политик отсудила за конфискованное жилье более полумиллиона гривен

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выросла в скромной квартире в Днепре. А уже во время политической деятельности она начала арендовать элитный особняк в Конча-Заспе. Также у политика была квартира в самом центре Днепра.

"Телеграф" покажет, какой квартирой владела Юлия Тимошенко в родном Днепре.

Бывшая квартира Тимошенко в Днепре

Юлия Тимошенко долгое время владела двухкомнатной квартирой в Днепре, где жила и работала до того, как переехала в Киев. Жилье имеет площадь 50 квадратных метров. Это типичная "сталинка" — старый дом, построенный в прошлом веке, во времена правления Иосифа Сталина. В то же время недвижимость расположена в центре города — на проспекте Дмитрия Яворницкого, 26 (прежнее название — Карла Маркса).

Дом Тимошенко в прошлом веке, фото: фб-группа "Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр"

Так выглядел когда-то и сейчас дом на Яворницкого, 26, фото "Наш город Днепр"

Дом Юлии Тимошенко в Днепре в 2000-х, скриншот из сюжета "ТСН"

В 2011 году Генеральная прокуратура Украины конфисковала эту квартиру Тимошенко. Это произошло в период, когда политик получила 7 лет лишения свободы из-за подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году. Согласно им, Украина должна была покупать у России рекордные 52 миллиарда кубометров газа. Квартиру изъяли в соответствии с приговором Печерского суда о возмещении ущерба НАК "Нафтогазу".

Дом, в котором жила Тимошенко, фото "Vgorode, Днепр"

В 2012 году исполнительная служба продала квартиру Тимошенко. Новым владельцем недвижимости стал полковник запаса, россиянин Андрей Михайлович. Фамилию мужчина не сообщал. В прошлом он руководил батальоном воздушно-десантных войск в России.

Внутренний дворик дома Тимошенко, скриншот из сюжета "ТСН"

Андрей Михайлович рассказывал, что не знаком с Юлией Тимошенко. Мужчина сказал, что ему понравилась цена жилья, но не отметил, сколько заплатил. По оценкам экспертов, квартира могла обойтись новому владельцу в 70 тысяч долларов. Интересно, что даже после продажи квартиры туда все равно приходили письма на фамилию Тимошенко.

Так выглядит двор дома Тимошенко, скриншот из сюжета "ТСН"

В 2014 году Тимошенко отсудила более полумиллиона гривен за конфискованную квартиру в Днепре. Это было решение Печерского суда, которое принял Сергей Вовк. Он запомнился тем, что приговорил к четырехлетнему заключению в то время бывшего главу МВД Юрия Луценко.

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