Мрамор, бархат и длинные люстры: как выглядит дом Пшонки под Киевом, который ему не дали продать

Дом политика вызвал сильное возмущение общества

Виктор Пшонка был генеральным прокурором Украины во времена президентства Виктора Януковича в 2010-2014 годах. После расстрела участников Евромайдана политик сбежал из страны, после чего его объявили в международный розыск. Европейский Союз ввел санкции против Пшонки, но в 2023 году их отменили.

"Телеграф" напомнит, как выглядят апартаменты Пшонки, которые выставили на продажу в мае 2024 года.

Дом Виктора Пшонки

Недвижимость политика времен Януковича в 2014 году удивила общество. Все имение в большом количестве было украшено золотом, мрамором, странными картинами, лепниной, как музей. Так, украинцы назвали тотальную безвкусицу дома политика "пшонка-стайл".

Недвижимость оценили в 460 тысяч долларов, а ее площадь составляет 511 квадратных метров. На территории можно увидеть дома для гостей и охраны, выход к собственному озеру, бассейн, беседку, место для барбекю. Также возле дома насадили множество разнообразных деревьев. Риелторы указали, что экстерьер создавал ландшафтный дизайнер. Сама территория ограждена кирпичным забором, в то же время работает видеонаблюдение.

Дом обставлен мебелью дорогих итальянских брендов, таких как Treci Cecchini, Lucy, Corsini. Обшитая бархатом мебель, помпезные люстры, подсвечники, ковры Пшонка выбрал, чтобы произвести впечатление шика, однако это выглядит нелепо.

На первом этаже расположен авторский камин, кухня, бассейн, сауна, санузел. Пол уложен испанской плиткой с подогревом. А на втором этаже есть 3 спальни, рабочий кабинет с террасой и санузел.

В доме подключено газовое отопление, кабельное и спутниковое ТВ, шкаф, холодильник, кондиционеры, сигнализация, джакузи, посудомоечная машина и оптоволоконный интернет. Бывший генеральный прокурор обустроил себе мансарду с библиотекой, 2 комнатами, верандой, туалетом и другими помещениями.

Продажей этого дома занималось элитное агентство недвижимости. Пока нет информации, приобрел ли дом прокурора-беглеца кто-то. Объявление о его продаже уже нет на профильном сайте.

Напомним, что Виктор Пшонка сбежал из Украины после расстрела евромайдановцев. Люди были удивлены размахом интерьера в доме. Тогда в нем еще висели картины с изображением Пшонки, было множество оружия, икон, диванов с золотой обивкой. Предполагается, что интерьер мог стоить более 15 миллионов долларов.

Незадолго после побега Пшонки из дома похитили мебель, элементы интерьера и сняли розетки. Неизвестно, кто это сделал. Позже его отремонтировали и обновили декор.

Фото Анатолия Гаевского

Фото Анатолия Гаевского

Фото Анатолия Гаевского

Политик вместе с сыном сбежал в Россию, а в Украине его объявили в розыск. Евросоюз вводил санкции против экс-прокурора из-за "расхода украинских государственных средств и их незаконного вывода за пределы Украины".

Сейчас Пшонка, вероятно, продолжает проживать в стране-оккупанта. Известно, что политик ни разу не возвращался в Украину с момента побега, а также не уезжал в "дружественные страны". В 2023 году с политика сняли европейские санкции. Также есть слухи, что бывший украинский чиновник закрутил роман с московской светской львицей Марией Лоренцо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас дом президента-беглеца Виктора Януковича. В 2023 году имение вернули в собственность государства.