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Мрамор, бархат и длинные люстры: как выглядит дом Пшонки под Киевом, который ему не дали продать

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
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Имение Виктора Пшонки Новость обновлена 08 января 2025, 13:27
Имение Виктора Пшонки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дом политика вызвал сильное возмущение общества

Виктор Пшонка был генеральным прокурором Украины во времена президентства Виктора Януковича в 2010-2014 годах. После расстрела участников Евромайдана политик сбежал из страны, после чего его объявили в международный розыск. Европейский Союз ввел санкции против Пшонки, но в 2023 году их отменили.

"Телеграф" напомнит, как выглядят апартаменты Пшонки, которые выставили на продажу в мае 2024 года.

Дом Виктора Пшонки

Недвижимость политика времен Януковича в 2014 году удивила общество. Все имение в большом количестве было украшено золотом, мрамором, странными картинами, лепниной, как музей. Так, украинцы назвали тотальную безвкусицу дома политика "пшонка-стайл".

Недвижимость оценили в 460 тысяч долларов, а ее площадь составляет 511 квадратных метров. На территории можно увидеть дома для гостей и охраны, выход к собственному озеру, бассейн, беседку, место для барбекю. Также возле дома насадили множество разнообразных деревьев. Риелторы указали, что экстерьер создавал ландшафтный дизайнер. Сама территория ограждена кирпичным забором, в то же время работает видеонаблюдение.

Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua

Дом обставлен мебелью дорогих итальянских брендов, таких как Treci Cecchini, Lucy, Corsini. Обшитая бархатом мебель, помпезные люстры, подсвечники, ковры Пшонка выбрал, чтобы произвести впечатление шика, однако это выглядит нелепо.

Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua

На первом этаже расположен авторский камин, кухня, бассейн, сауна, санузел. Пол уложен испанской плиткой с подогревом. А на втором этаже есть 3 спальни, рабочий кабинет с террасой и санузел.

Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua

В доме подключено газовое отопление, кабельное и спутниковое ТВ, шкаф, холодильник, кондиционеры, сигнализация, джакузи, посудомоечная машина и оптоволоконный интернет. Бывший генеральный прокурор обустроил себе мансарду с библиотекой, 2 комнатами, верандой, туалетом и другими помещениями.

Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua

Продажей этого дома занималось элитное агентство недвижимости. Пока нет информации, приобрел ли дом прокурора-беглеца кто-то. Объявление о его продаже уже нет на профильном сайте.

Фото: flatfy.ua

Напомним, что Виктор Пшонка сбежал из Украины после расстрела евромайдановцев. Люди были удивлены размахом интерьера в доме. Тогда в нем еще висели картины с изображением Пшонки, было множество оружия, икон, диванов с золотой обивкой. Предполагается, что интерьер мог стоить более 15 миллионов долларов.

Фото: flatfy.ua
Фото: flatfy.ua

Незадолго после побега Пшонки из дома похитили мебель, элементы интерьера и сняли розетки. Неизвестно, кто это сделал. Позже его отремонтировали и обновили декор.

Фото Анатолия Гаевского
Фото Анатолия Гаевского
Фото Анатолия Гаевского

Политик вместе с сыном сбежал в Россию, а в Украине его объявили в розыск. Евросоюз вводил санкции против экс-прокурора из-за "расхода украинских государственных средств и их незаконного вывода за пределы Украины".

Сейчас Пшонка, вероятно, продолжает проживать в стране-оккупанта. Известно, что политик ни разу не возвращался в Украину с момента побега, а также не уезжал в "дружественные страны". В 2023 году с политика сняли европейские санкции. Также есть слухи, что бывший украинский чиновник закрутил роман с московской светской львицей Марией Лоренцо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас дом президента-беглеца Виктора Януковича. В 2023 году имение вернули в собственность государства.

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#Виктор Пшонка #Дом