Глава Киевского метрополитена живет у матери? Что известно об его имуществе

Как выяснилось, собственной квартиры у Выговского нет

После громкого коррупционного скандала и получения подозрения экс-глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский скрылся из Украины. Правоохранители установили, что он получил фейковое заключение военно-врачебной комиссии о неизлечимой болезни для выезда из страны.

"Телеграф" решил изучить декларацию Виктора Выговского, который возглавляет столичную подземку сейчас.

Примечательно, что согласно электронному документу Выговский не имеет квартиры как в Киеве, так и где-либо еще. На его жену Татьяну оформлен дом на 71 квадрат в селе Мархаливка Фастовского района.

Однако Выговский и его семья пользуются столичной квартирой его матери – пенсионерки из Коростеня, купленной в 2020 году. Квартира имеет площадь 126 квадратов и можно предположить, что стоит не одну сотню долларов.

Кроме этого, старушка владеет паркоместом площадью почти 20 кв.м, которым также пользуется сын Виктор.

Напомним, ранее внимание журналистов, а затем и правоохранителей, привлек тот факт, что родственники, в том числе мама-пенсионерка Виктора Брагинского, заместителем которого был Выговский, покупает дорогие квартиры.

Также мы писали, что исполняющего обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Выговского отправили под круглосуточный домашний арест. Его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".