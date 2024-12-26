Станция "Лыбедская" после трагедии открыта и работает в полном режиме

В метрополитене отмечают важность соблюдения правил

Завершены восстановительные работы на эскалаторе станции "Лыбедская", где накануне эскалатор "зажевал" ногу пассажира-ребенка. Станция работает в обычном режиме.

Об этом сообщают в КП "Киевский метрополитен". Там напомнили, что произошло.

Что предшествовало

25 декабря, около 17:30 на станции "Лыбедская" произошел инцидент: из-за заступа за ограничительную линию, обувь ребенка попала в неподвижный элемент эскалатора, что повлекло травмирование ноги.

На место оперативно вызвали медиков, спасателей и работников станции.

Ребенка вместе с бабушкой передали врачам скорой. Предварительно внешних повреждений и кровотечения не было, однако для полной диагностики ребенка транспортировали в медицинское учреждение.

В метрополитене отмечают важность соблюдения правил поведения на эскалаторах:

не заступайте за ограничительную линию;

не бегайте и не сидите на эскалаторе;

следите за маленькими детьми, держите их за руку, а совсем маленьких — на руках;

не позволяйте касаться неподвижных частей эскалатора.

Напомним, падение людей по пути столичного метрополитена происходит регулярно.

До этого "Телеграф" рассказывал, что на станции метро "Лыбедская" пассажирка попала под поезд. На место происшествия сразу прибыли бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.