Меньше сотни. Где в Украине живут Путины и что означает эта фамилия

Путиных нет в 6 областях Украины

Глава РФ Владимир Путин не единственный носитель этой фамилии. Фамилия Путин имеет славянские корни и распространена преимущественно в России, в частности, в Пермском и Краснодарском крае. Его носители живут также в Беларуси, Казахстане, Франции и Украине.

В нашей стране эту фамилию носят 93 человека, по данным генеалогического портала "Ридни". Живут они по всей стране, но наибольшее количество Путиных в Харькове – 8 человек, Одессе – 6 человек и Осокоровцах Херсонской области – 5 человек. Самые распространенные имена с этой фамилией – Сергей и Людмила. Именно Людмилой зовут экс жену российского президента.

Карта распространения фамилии "Путин"

Фамилия Путин упоминается в реестрах с XVII века, ее носили торговцы. Относительно происхождения существует несколько версий:

от имени. Путилой, Путей или Путятей называли ребенка, который родился в пути, во время переезда. Также это могли быть сокращены формы древнеславянских имен, таких как Путислав и Путимир.

от слова "путный", в значении "хороший, полезный".

от искажения финской фамилии Путяйнен.

от литовского putinas – калина.

Отметим, что с другим ударением, путИн по словарю Даля означает ломотную боль в пояснице.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, имеющих происхождение от румынских. Большинство носителей живет на западе страны, однако в целом фамилии распространены не только там.