Щенков известной породы отдают бесплатно, но не просто так

"Телеграф" рассказывает, что известно о породах

В Украине продают животных, цены которых часто сравнивают с дорогими смартфонами, машинами и другими ценными вещами. Были даже объявления о продаже кур, которые стоят, как половина минимальной зарплаты. Но есть и такие, где породистых животных отдают бесплатно.

Соответствующее объявление появилось на украинском сайте купли-продажи. Владелец отдает щенков породы Бигль. Но, как указано в объявлении они не чистокровны.

"Мама Бигль, папа Курцхаар (чистокровные). 2 щенка трехцветных, как Бигль. 2 щенка как Курцхаар шоколадные", — говорится в сообщении.

Собственник отдает их бесплатно. В хорошие руки.

Как примерно выглядит Курцхаар. Фото из сети

Как примерно выглядит Бигль. Фото из сети

Что известно о породе Бигль

Бигль – это популярная порода охотничьих собак, которая принадлежит к группе гончих. Они дружелюбны и кротки, энергичны и активны, отлично ладят с детьми, имеют сильный охотничий инстинкт.

Они нуждаются в регулярных физических нагрузках, склонны к перееданию, поэтому необходимо контролировать рацион, легкие в уходе благодаря короткой шерсти.

Исторически беглые использовались для охоты на зайцев и других мелких животных. Их замечательное обоняние и выносливость сделали их популярными охотничьими собаками.

Стоит отметить, что из-за сильного охотничьего инстинкта, беглые могут преследовать мелких животных и иногда не слушаться команд, когда идут по следу. Поэтому на прогулках рекомендуется держать их на поводке.

Что известно о породе Курцхаар

Курцхаар (немецкая короткошерстная легавая) — это порода охотничьих собак, которая происходит из Германии.

Универсальная охотничья собака, которая отлично может работать как на суше, так и в воде. Могут выполнять роль служебных собак. Подходят для разных видов охоты. Часто используются в спортивной охотничьей стрельбе.

Важно понимать, что курцхаар — это, прежде всего, рабочая порода, требующая активного образа жизни и регулярных физических и умственных нагрузок. Без должной активности собака может стать неконтролируемой и проблемной.

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