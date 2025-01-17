Цуценят відомої породи віддають безкоштовно, але не просто так

"Телеграф" розповідає, що відомо про породи

В Україні продають тварин, ціни яких часто порівнюють з дорогими смартфонами, машинами та іншими коштовними речами. Були навіть оголошення про продаж курей, які коштують, як половина мінімальної зарплатні. Але є і такі, де породистих тварин віддають безкоштовно.

Відповідне оголошення з'явилось на українському сайті купівлі-продажу. Власник віддає щенят породи Бігль. Але, як вказано в оголошенні вони не чистокровні.

"Мама Бігль, тато Курцхаар (чистокровні). 2 щенята триколірні, як Бігль. 2 щенятка як Курцхаар шоколадні", — йдеться у повідомленні.

Власник віддає їх безкоштовно. Натомість у хороші руки.

Як приблизно виглядає Курцхаар. Фото з мережі.

Як приблизно виглядає Бігль. Фото з мережі.

Що відомо про породу Бігль

Бігль — це популярна порода мисливських собак, яка належить до групи гончаків. Вони дружелюбні та лагідні, енергійні та активні, відмінно ладнають з дітьми, мають сильний мисливський інстинкт.

Вони потребують регулярних фізичних навантажень, схильні до переїдання, тому необхідно контролювати раціон, легкі в догляді завдяки короткій шерсті.

Історично біглі використовувались для полювання на зайців та інших дрібних тварин. Їх чудовий нюх та витривалість зробили їх популярними мисливськими собаками. Сьогодні вони часто утримуються як компаньйони та сімейні улюбленці.

Варто зазначити, що через сильний мисливський інстинкт, біглі можуть переслідувати дрібних тварин та іноді не слухатися команд, коли йдуть по сліду. Тому на прогулянках рекомендується тримати їх на повідку.

Що відомо про породу Курцхаар

Курцхаар (німецька короткошерста лягава) — це порода мисливських собак, яка походить з Німеччини. Собаки розумні та легко піддаються дресуванню, вони енергійні та витривалі, віддані сім'ї. Тварини потребують багато фізичної активності, мають сильний мисливський інстинкт, врівноважені та спокійні вдома.

Універсальний мисливський собака, який відмінно може працювати як на суші, так і у воді. Можуть виконувати роль службових собак. Підходять для різних видів полювання. Часто використовуються у спортивній мисливській стрільбі.

Важливо розуміти, що курцхаар — це насамперед робоча порода, яка потребує активного способу життя та регулярних фізичних і розумових навантажень. Без належної активності собака може стати неконтрольованим та проблемним.

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