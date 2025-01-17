Коммунальная ритуальная служба Киева провела тендер на покупку двух iPhone

Тендер был объявлен еще в прошлом году

В Киеве ритуальное бюро завершило тендер на покупку двух iPhone 12 64Gb Black. Общая стоимость составила 41 997,96 гривен.

Соответствующая информация была опубликована в электронной системе государственных закупок Prozorro. Стоит отметить, что тендер был объявлен еще весной 2024 года, однако только сейчас был завершен.

Заказчиком указана "Ритуальная служба специализированное коммунальное предприятие "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)".

Отметим, что сейчас стоимость iPhone 12 64Gb Black по магазинам в Украине составляет в среднем за 21 299 грн. А также их можно купить 16 500 гривен, но в этом случае речь будет идти о Refurbished Breezy. То есть, это использованные телефоны, которые прошли ремонт, тестировку и восстановление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Сумах потратят космические деньги на уход за зелеными насаждениями. На эти деньги можно было бы приобрести примерно 388 дронов, которые востребованы на фронте.