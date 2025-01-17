Комунальна ритуальна служба Києва провела тендер на покупку двох iPhone

Тендер було оголошено ще торік

У Києві ритуальне бюро завершило тендер на покупку двох iPhone 12 64Gb Black. Загальна їх вартість становила 41 997,96 гривні.

Відповідну інформацію було опубліковано в електронній системі державних закупівель Prozorro. Варто зазначити, що тендер було оголошено ще навесні 2024 року, проте лише зараз було завершено.

Замовником зазначено "Ритуальну службу спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

Зазначимо, що зараз вартість iPhone 12 64Gb Black за магазинами в Україні становить у середньому за 21 299 грн. А також їх можна купити 16 500 гривень, але в цьому випадку йтиметься про Refurbished Breezy. Тобто, це використані телефони, які пройшли ремонт, тестування та відновлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сумах витратять космічні гроші на догляд за зеленими насадженнями. На ці гроші можна було б придбати приблизно 388 дронів, які потрібні на фронті.