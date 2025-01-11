Более 7 млн грн хотят потратить на Харьковщине на подметание дорог
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Один месяц работ стоит более полумиллиона
В Украине продолжают выделять большие средства на интересные нужды общин на третий год полномасштабного вторжения. Так в Харьковской области планируют потратить на содержание дорог, то есть их уборку, более 7 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные prozorro.gov.ua. Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского городского совета Харьковской области.
Предмет закупки — Услуги по содержанию дорог и общественных мест на территории Лозовского городского территориального общества, в частности уборка и подметание улиц.
В договоре указано, что 7 100 000,00 грн община потратит до 31 декабря 2025 года для поддержания чистоты города. То есть месяц подметания улиц стоит более 583 тысяч грн.
В документе говорится, что исполнитель должен качественно предоставлять свои услуги, а администрация общины будет своевременно оплачивать услугу из средств госбюджета. При этом в договоре четко прописано, что услуги это исключительно уборка улиц, не ремонт.
В то же время, снизить цену во время торгов можно только на 0,50%, то есть 35 тысяч гривен. При этом город Лозовая находится в более чем 100 км от линии фронта.
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