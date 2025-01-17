Не Путина. Байден признался, кого боялся во время визита в Киев (видео)

Взяли с собой лучших людей, которые были с ними во время 10-часовой поездки в поезде

Президент США Джо Байден, каденция которого уже подходит к концу, заявил, что опасался покушения во время своего визита в Киев в 2023 году. Он боялся не Владимира Путина, а украинских "радикалов", поддерживающих Россию.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, с Россией связывались, "во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными государствами".

При этом в момент, когда Байден и президент Владимир Зеленский вышли из Михайловского собора, в Киеве началась воздушная тревога. Хотя об ударах или налетах на Киев в тот день по итогам ничего не сообщалось.

Кстати, Джо Байден высмеял Путина в прощальной речи.

В то же время он убежден, что его визит в Киев в феврале 2023 года, через год после начала полномасштабного вторжения России, имел очень важное значение.

"Если бы мы не поехали (в Киев — ред.), то тогда кто бы показал лидерство? Я не думал об этом так, что "я должен поехать в Украину". Я считал важным, чтобы мы относились к Украине как к независимой стране. Я хотел дать им понять, что мы рядом с ними. И это (визит — ред.) был лучший способ продемонстрировать это", — заявил Байден и добавил, что они взяли с собой лучших людей, которые были с ними во время 10-часовой поездки в поезде.

Ранее "Телеграф" писал, какой была инаугурация Байдена четыре года назад.