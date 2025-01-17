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Не Путіна. Байден зізнався, кого боявся під час візиту до Києва (відео)

Автор
Марина Іщенко
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Джо Байден про свій візит до Києва Новина оновлена 17 січня 2025, 11:55
Джо Байден про свій візит до Києва. Фото Колаж "Телеграф"

Взяли з собою найкращих людей, які були з ними під час 10-годинної поїздки у потязі

Президент США Джо Байден, каденція якого вже доходить кінця, заявив, що побоювався замаху під час свого візиту до Києва у 2023 році. Він боявся не Володимира Путіна, а українських "радикалів", які підтримують Росію.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу MSNBC. За його словами Росією пов'язувалися, "щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами".

При цьому в момент, коли Байден і президент Володимир Зеленський вийшли з Михайлівського собору, у Києві почалася повітряна тривога. Хоча про удари чи нальоти на Київ того дня за підсумками нічого не повідомлялося.

До речі, Джо Байден висміяв Путіна у прощальній промові.

Натомість він переконаний, що його візит до Києва у лютому 2023 року, через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії, мав дуже важливе значення.

"Якби ми не поїхали (до Києва – ред.), то тоді хто б показав лідерство? Я не думав про це так, що "я мушу поїхати в Україну". Я вважав важливим, щоб ми ставилися до України як до незалежної країни. Я хотів дати їм зрозуміти, що ми поряд із ними. І це (візит – ред.) був найкращий спосіб продемонструвати це", — заявив Байден та додав, що вони взяли з собою найкращих людей, які були з ними під час 10-годинної поїздки у потязі.

Раніше "Телеграф" писав, якою була інавгурація Байдена чотири роки тому.

Теги:
#Володимир Путін #Джо Байден #Візит до України