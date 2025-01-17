Укр

Снайпером в 50 лет? Где могут нести службу мужчины такого возраста

Автор
Марина Бондаренко
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Проверка документов
Проверка документов. Фото 24 канал

Такую категорию населения могут мобилизовать, но занимать боевую должность они не будут

Во время военного положения в Украине ТЦК может мобилизовать граждан в возрасте 50 лет. Однако таких мужчин не отправляют на боевые должности.

Согласно установкам и руководящим документам, ТЦК мобилизуют военнообязанных возрастной категории в 50+ лет только на военную службу в частях обеспечения. Об этом на пресс-конференции рассказала майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве.

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые посты", — отметила Козак.

По ее словам, мобилизованные мужчины в возрасте 50+ получают должности водителей, логистов, тыловиков.

Следует напомнить, в каких случаях мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать и почему в них не заинтересованы боевые подразделения.

Ранее Телеграф писал о том, где и когда военные ТЦК могут вручать повестки. Адвокат объяснила, могут ли военные, например, заходить на территорию закрытых жилых комплексов или выписывать повестки на блокпостах.

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#Мобилизация #ТЦК #после 50 лет