Шел третий год войны. Руководство села на Полтавщине купило себе два дорогих iPhone за деньги украинцев

Тендер был объявлен еще осенью 2024 года

В селе в Полтавской области чиновники покупают элитные смартфоны за бюджетные средства. В третий год полномасштабной войны исполнительный комитет Пришибского сельского совета Кременчугского района объявил тендер на закупку премиальных смартфонов.

По данным системы Prozorro, сельсовет планирует потратить 177 998 гривен на приобретение двух телефонов — Apple iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro. Тендер уже состоялся — победителем стала ФЛП Гордиенко Елена Петровна, которая за 175 тысяч гривен должна поставить в сельсовет 4 смартфона.

Согласно тендерной документации, заказчиком выступает исполнительный комитет Пришибского сельского совета. Закупка подразумевает приобретение двух смартфонов Apple iPhone 15 Pro с памятью 128 ГБ и двух Google Pixel 8 Pro с памятью 512 ГБ.

Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB сейчас в Украине стоит около 43 тысяч гривен, а Google Pixel 8 Pro /512 ГБ – около 36 000. Методом несложных подсчетов получаем 158 тысяч, но отнюдь не 175 000.

Стоит отметить, что село Пришиб насчитывает всего 997 жителей. Закупка осуществляется за счет налогоплательщиков через процедуру открытых торгов. Поэтому похоже, что чиновники просто решили приобрести подарки за государственные средства.

Ранее "Телеграф" писал, что коммунальная ритуальная служба Киева провела тендер на покупку двух iPhone. Он был объявлен еще в прошлом году.