На бланки и акты более 1 млн грн: Киевтеплоэнерго объявил внушительный тендер

Сомнительные траты во время войны

Столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" собирается приобрести акты, бланки и объявления. На эти цели собираются потратить 1 миллион 334 тысячи гривен.

Информация о предстоящих торгах появилась на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro. Согласно данным площадки, обнародовали тендер 14 января 2025 года. Начнутся же торги 23 января текущего года.

Точная сумма закупки составляет 1 миллион 334 тысячи гривен. Срок поставки товаров — 31 декабря 2025 года.

КП хочет закупить комплекты различных актов, объявлений и бланков. Среди них:

акт принятия на абонентский учет узла распределительного учета горячей воды — 24 700 штук

акт снятия пломб/опломбирования узла распределительного учета горячей воды — 45 500 штук

акт снятия контрольных показаний — 60 500 штук

объявление о временном прекращении теплоснабжения — 67 000 штук.

Год изготовления полиграфии — не ранее 2024 года. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания расходных накладных

Победитель процедуры закупки при заключении договора о закупке должен предоставить соответствующую информацию о праве подписания договора.

Напомним, в населенном пункте Удачное Донецкой области местные власти решили потратить почти 100 тысяч гривен на закупку канцелярских товаров. Заказчиком выступил поселковый совет Удачного. Населенный пункт расположен в Покровском районе Донецкой области. До российского вторжения там проживало 1 699 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевский ТЦК потратит 2,8 млн гривен на регистрационные журналы, бухгалтерские книги, скоросшиватели, бланки и другие бумажные канцелярские изделия. Тендер на указанную полиграфическую продукцию был завершен 10 октября 2024 года.