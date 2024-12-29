Без этого не обойтись: какие вещи брать мобилизированным мужчинам в учебный центр

Большую часть вещей выдадут в армии, но кое-что лучше взять с собой

Поскольку мобилизация в Украине продолжается, то многим украинским военнообязанным придется провести какое-то время в центрах базовой военной подготовки. Из-за этого, у часто возникает вопрос о том, что туда надо брать.

Своими советами поделились в Беспилотных силах. Там отметили, что главным правилом должно быть то, что все вещи должны поместиться в наплечный рюкзак объемом 40-50 литров.

"Когда собираешься в армию, все необходимое для прохождения базовой общевойсковой подготовки тебе выдадут, но некоторые вещи все же лучше взять с собой", — говорится в сообщении.

Самыми главными предметами являются средства гигиены — они обязательно должны быть персональными. Сюда входят зубная щетка с футляром, расческа, полотенце, антиперспирант, зубная паста, шампунь и мыло, а также безопасная бритва.

Также полезно взять с собой металлическую посуду — миску, ложку и кружку.

Одежду в основном выдают, но 2-3 пары нижнего белья, несколько пар трекинговых антибактериальных носков и футболки лишними не будут. Для ремонта одежды также надо взять иголку и нитки.

На БОВП придется делать много записей, а потому надо взять шариковую ручку черного цвета, карандаш и несколько записных книжек.

Рекомендуется позаботиться о теплых вещах, однако одеяло брать с собой не стоит, ведь оно не поместится в рюкзак.

Надо позаботиться также о наличии лекарств, особенно если есть болезни, требующие каких-то особых препаратов. Даже если таковых нет, то все равно возьмите бинты, пластыри от мозолей, противогрибковые спреи для ног, средства от комаров/клещей, обезболивающие таблетки.

Резиновые тапочки и дождевик тоже будут полезными. Кроме того, можно взять спички или зажигалку, налобный фонарик с красным светом, а также мультитул. Не забудьте о зарядках и павербанке, чтобы оставаться на связи с родными.

Важно не забывать, что на БОВП запрещено иметь какое-либо оружие, спиртосодержащие продукты, наркотики или драгоценные вещи. Впрочем, обручальное кольцо снимать не обязательно.

Как сообщалось ранее, в приложении "Резерв+" появилась функция повторного уточнения данных в ТЦК. Это необходимо, если у человека поменялось место проживания, номер телефона или другие вещи.