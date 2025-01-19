Третя світова реальна: військовий експерт пояснив, чим небезпечне "перемир’я" в Україні

Росія ще не повністю витратила радянські запаси, а тому може швидко відновити свої втрати

У разі припинення вогню в Україні, росіяни зможуть всього за рік накопичити військовий потенціал значно суттєвіший, ніж у них був у лютому 2022 року. Не можна виключати, що Кремль після оцінки цієї сили захоче знову розпочати війну, але цього разу вже проти Європи.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Facebook. За його словами, нав’язуючи Україні перемир’я, Європа наближає Третю світову війну.

За його словами, завдяки перепочинку, у росіян за рік може накопичитися:

4,5 тисячі танків;

9-10 тисяч бойових машин;

5 тисяч одиниць артилерії;

близько 10 млн боєприпасів;

1,1 — 1,2 мільйона солдатів.

Що стосується ракет, то йдеться про:

Х-101/555 – від 800 до 1000;

3М14 КРМБ "Калібр" — від 300 до 400;

9М723 ОТРК "Іскандер" – від 250 до 350;

Х-47М2 "Кинжал" — 50-70;

3М22 "Циркон" — 15-20.

"І ось виникає питання: хто зі світових політиків може поручитися за те, що через рік такого "перемир’я" Володимир Путін, побачивши потенціал своєї армії, що перевищує те, що було у 2022 році в рази, не захоче повторити "движуху"? При чому, не тільки в Україні, але й завдати удару по Європі?", — написав Коваленко.

Він також розглянув один зі сценаріїв можливого вторгнення до Європи — Сувалкським коридором через Литву до Калінінградської області. За його словами, це близько сотні кілометрів, якщо рахувати по трасі. У більш ранніх планах Росії на цю операцію відводилося 48 годин, після чого підуть закріплення позицій, формування флангів та створення зони безпеки.

Однак після початку вторгнення в Україну російський військовий потенціал було втрачено і можливість швидкого захоплення країн Балтії було втрачено. Втім, якщо у Путіна виявиться ударний потенціал, який у кілька разів перевищує те, що було у 2022 році, то плани захоплення коридору знову можуть стати актуальними.

Коваленко зазначає, що Польща не готова до війни проти супротивника, що перевершує за чисельністю та має повну зневагу до життів своїх солдатів, оскільки не має нормальних ліній оборони і матиме великі проблеми з перекиданням військ через величезний потік біженців, які заблокують ключові траси. Водночас росіян ці затори не зупинять, оскільки вони вже звикли чавити і розстрілювати все, що зустрінеться на шляху.

При цьому експерт додав, що для Путіна не важко виділити сотню-другу тисяч людей на захоплення країн Балтії, а налагоджена система мобілізації зможе компенсувати втрати особового складу в перші ж місяці.

"Нав'язуючи Україні "перемир'я", Європа лише наближає війну на своїй території — наближає Третю світову війну. Країни ЄС, що особливо межують з Росією, не в безпеці", — написав він, наголосивши, що мир із недобитим ворогом призведе лише до ще більшої війни.

Як повідомлялося раніше, німецькі експерти кажуть, що росіянам буде достатньо 1-3 роки, щоб становити серйозну загрозу для НАТО.