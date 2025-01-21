Верил в добрый Запад и слабую Россию: политолог объяснил ошибку Кучмы 20 лет назад

Украина вела рискованную политику по отношению к России, говорит эксперт-международник

Последние 20 лет Украина строила свою внешнюю политику с точки зрения, привычек и оценок, возникших в 1990-х годах и законсервировавшихся как основные. Однако за прошедшие 25 лет мир значительно изменился.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко. Он объяснил, где допустил ошибку второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005).

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По его словам, Кучма свою многовекторность строил исходя из того мира, с каким он имел дело в 1990-х.

– Особенностями того мира был исторически минимальный разрыв между силовыми потенциалами Украины и России, прозападная внешняя политика России и доминирование Запада. Таков был мир в 1990-х годах. И в таком мире, чтобы максимизировать шансы Украины на успех, была избрана политика многовекторности, – говорит политолог.

А потом, по его словам, начались изменения и продолжать многовекторную политику было трудно.

– Россия стала сильнее и перестала быть прозападной. Это уже ставило перед Украиной новые вызовы. Мы пытались их решать, полагаясь на добрую волю и искренние намерения Запада. Мы верили в то, что Запад такой добрый, альтруистичный, и будет делать то, что нужно нам. И так мы интерпретировали историю 1990-х годов с другими странами Центральной и Восточной Европы, которых приняли в НАТО, ЕС, оказывали значительную помощь. Нам казалось, что с нами будет что-то примерно то же, – продолжает эксперт-международник.

Но уже в 2000-х годах, особенно после речи Путина в Мюнхене в 2007-м, стало ясно, что мир таким уже не будет, считает Николай Капитоненко. И что украинскую внешнюю политику нужно адаптировать под новые реалии

– Но оценить изменения у нас не получилось. Мы продолжали надеяться, что нас примут в НАТО, нужно только сильнее на этом настаивать, и все будет нормально. Надеялись, что мы вступим в ЕС и за нас решат наши экономические проблемы безопасности, – объясняет политолог.

Он говорит, что Украина продолжала проводить рискованную политику по отношению к России: недооценила ее решимость, готовность нарушать правила.

– В конце концов, мы глубоко и не изучали Россию, что происходит внутри этой страны. Ну, и плюс много разных мифов, которые даже сейчас возвращаются, например, если бы Украина сохранила ядерное оружие, то все пошло бы иначе. Т.е. такой очень поверхностный взгляд на то, как работает современная международная политика, – заключает Николай Капитоненко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в свое время президент Кучма отказался от ядерного оружия и отменил смертную казнь.