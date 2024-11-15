Как выглядели Кучма и Симоненко 25 лет назад: история выборов президента Украины в 1999 году (фото)

В президентской гонке в 1999 году участвовали 15 кандидатов

Леонид Кучма, который решил не выезжать из Украины в начале войны, является единственным президентом, возглавлявшим нашу страну два срока подряд. Первый раз его избрали главой государства в 1994 году, а второй — в 1999 году, когда его оппонентом был Петр Симоненко.

"Телеграф" решил выяснить, как 25 лет назад проходили в Украине выборы. Также мы напомнили, как выглядел Леонид Кучма и Петр Симоненко в 1999 году и чем запомнились их предвыборные кампании.

Выборы в Украине в 1999 году — каким был Кучма и Симоненко

В 1999 году в нашей стране проходили третьи выборы президента, которые сопровождались рядом скандалов. Всего, согласно данным ЦИК, в гонке участвовали 15 кандидатов. Самым громким событием накануне выборов стала смерть Вячеслава Черновола, которого рассматривали в качестве вероятного кандидата в президенты. Бытует мнение, что его убили, поскольку он был важным конкурентом для Кучмы.

Не состоявшейся интригой выборов стала "Каневская четверка", куда входил Александр Ткаченко, Александр Мороз, Евгений Марчук и Владимир Олийнык. Трое из них планировали снять свои кандидатуры из президентской гонки в пользу одного, объединившись таким образом против Кучмы. Единым кандидатом был объявлен Евгений Марчук, однако "Каневская четверка" быстро распалась.

"Каневская четверка" на выборах в 1999 году

Первый тур выборов в Украине в 1999 году состоялся 31 октября, лидером голосования стал Леонид Кучма, которого поддержали 36,38% избирателей, а второе место занял Петр Симоненко — 22, 31% голосов.

Леонид Кучма на президентских выборах в 1999 году

В предвыборной кампании, которая велась российскими политическими консультантами, Леонид Кучма предлагал ввести двухпалатный парламент, провести судовую реформу, перейти к профессиональной армии, увеличить рабочие месте и развивать украинский, русский и другие языки.

Леонид Кучма и Борис Ельцин

Что касается его оппонента, лидера компартии Украины Петра Симоненко, то в своей программе он критиковал политику Кучмы и основные усилия хотел направить на восстановление социалистического пути развития страны, поднятие промышленного и сельскохозяйственного производства, снижение цен на товары и услуги и предоставление русскому языку статуса государственного. Он предлагал отказаться от либерализации экономики и гарантировал поддержку базовым отраслям промышленности.

Как Петр Симоненко выглядел в 1999 году на выборах

Второй тур выборов состоялся 14 ноября 1999 года и победу вновь одержал Леонид Кучма. За него проголосовали 56,13% избирателей, в основном жители Западной Украины, Киева, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей, а Петр Симоненко набрал 37,94% голосов.

Вторая инаугурация Леонида Кучмы

"Телеграф" писал ранее, как выглядели все президенты Украины в молодости. Все политики изменились до неузнаваемости.