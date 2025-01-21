Желал детям "умереть на фронте". Во Львове произошел скандал в одной из школ

На лаборанта составили протокол и направили в суд

В средней общеобразовательной школе №30 города Львова разразился скандал вокруг лаборанта, который работал в этом же учебном заведении. Он проявил агрессию по отношению к ученикам и желал им "умереть на фронте".

Как сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, инцидент произошел еще в ноябре 2024 года во время урока физики. В сети появилось видео того, как он кричал на детей, называл их "придурками" и желал "пойти и умереть на фронте".

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Примечательно, что учительница, которая находилась в тот же момент на уроке, ничего не сделала, чтобы прекратить агрессию по отношению к детям. Лещик также отмечает, что детей оскорбляли два учителя.

По данному факту начата соответствующая проверка. В отношении преподавателя составлен протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях) — документ направлен в суд. Самого же лаборанта уволили с должности по взаимному согласию сторон. Начальник управления образования Львовского облсовета Андрей Закалюк заявил, что поведение лаборанта является недопустимым.

Как сообщалось ранее, в одной из киевских школ дети играли в "ТЦК и уклонистов" из-за чего одному из участников едва не сломали нос.