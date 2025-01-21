Бажав дітям "померти на фронті". У Львові стався скандал в одній зі шкіл

На лаборанта склали протокол та направили до суду

У середній загальноосвітній школі №30 міста Львова вибухнув скандал довкола лаборанта, який працював у цьому ж навчальному закладі. Він виявив агресію щодо учнів і хотів їм "померти на фронті".

Як повідомила освітній омбудсмен Надія Лєщик, інцидент стався ще у листопаді 2024 року під час уроку фізики. У мережі з’явилося відео того, як він кричав на дітей, називав їх "придурками" і хотів "піти і померти на фронті".

Увага, відео 18+!!!

Примітно, що вчителька, яка перебувала в той самий час на уроці, нічого не зробила, щоб припинити агресію стосовно дітей. Лєщик також зазначає, що дітей ображали два вчителі.

За цим фактом розпочато відповідну перевірку. Стосовно викладача складено протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – документ направлено до суду. Самого ж лаборанта звільнили з посади за взаємною згодою сторін. Начальник управління освіти Львівської облради Андрій Закалюк заявив, що поведінка лаборанта є неприпустимою.

Як повідомлялося раніше, в одній із київських шкіл діти грали в "ТЦК та ухилянтів", через що одному з учасників ледь не зламали носа.