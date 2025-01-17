Где-то "Игра в кальмара", а в Украине "Игра в ТЦК". Дети в Киеве придумали опасную забаву

Дети, похоже, не отдают отчет в своих действиях

В метрополитене Киева недавно заметили человека, вручающего людям синий и красный конверты. Он был похож на персонажа из популярного сериала "Игра в кальмара". Между тем в одной из столичных школ дети придумали "забаву получше" — на перемене школьники "играли в ТЦК и уклонистов".

Как сообщают столичные Telegram-паблики, это случилось в одной из школ — в настоящее время неизвестно, в какой именно. Суть скандала заключалась в том, что играя на перемене дети решили разделиться на "ТЦК" и "уклонистов".

В родительском чате пишут, что в результате подобной игры одному из детей чуть не сломали нос. Родители потребовали от администрации школы провести с учениками профилактические беседы о недопустимости такого поведения.

В комментариях пользователи социальных сетей тоже пишут о недопустимости такого поведения. В то же время некоторые, похоже, не понимают, что подобные действия являются крайне опасными для будущих поколений украинцев.

"Игра в Кальмара — детская затея. Другое дело — игра в ТЦК", — написал один из пользователей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в одном из хостелов Киева разразился скандал из-за отказа пускать военных.