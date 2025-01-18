Учитель побил ученика в школе на Ровенщине: его уже обещают уволить (видео)

О причинах конфликта не сообщается

В Ровенской области учитель побил ученика на уроке. Полиция уже разбирается в обстоятельствах произошедшего, а учителя обещают уволить и наказать.

Кадрами поделился telegram-канал VOLOD BLOG. Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Мульчицы.

В сети также есть сообщения о том, что ученик первым начал провоцировать учителя, однако подтверждения этой информации пока нет.

На происшествие отреагировала депутат Ровенского областного совета Елена Корень. По ее словам, полиция об инциденте уже проинформирована, а на фоне этого в школе проводят свое расследование.

Она отметила, что учителя будет привлечено к ответственности и уволено.

"Никто не имеет права применять физическое, психологическое насилие к детям", — написала депутат.

Как сообщалось ранее, в одной из киевских школ дети играли в "ТЦК и уклонистов" из-за чего одному из участников едва не сломали нос. Родители потребовали от администрации школы провести с учениками профилактические беседы о недопустимости такого поведения.