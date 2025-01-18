Учитель побил ученика в школе на Ровенщине: его уже обещают уволить (видео)
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О причинах конфликта не сообщается
В Ровенской области учитель побил ученика на уроке. Полиция уже разбирается в обстоятельствах произошедшего, а учителя обещают уволить и наказать.
Кадрами поделился telegram-канал VOLOD BLOG. Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Мульчицы.
В сети также есть сообщения о том, что ученик первым начал провоцировать учителя, однако подтверждения этой информации пока нет.
На происшествие отреагировала депутат Ровенского областного совета Елена Корень. По ее словам, полиция об инциденте уже проинформирована, а на фоне этого в школе проводят свое расследование.
Она отметила, что учителя будет привлечено к ответственности и уволено.
"Никто не имеет права применять физическое, психологическое насилие к детям", — написала депутат.
Как сообщалось ранее, в одной из киевских школ дети играли в "ТЦК и уклонистов" из-за чего одному из участников едва не сломали нос. Родители потребовали от администрации школы провести с учениками профилактические беседы о недопустимости такого поведения.