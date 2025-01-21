Будет новый формат отношений с Украиной: в Пентагоне уже начались массовые увольнения

Все, кто отвечал за Украину в Пентагоне, уволены или отстранены

После инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и оказания военно-политического сотрудничества двух стран.

Как сообщил журналист Роман Бочкала, в Пентагоне уволені и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.

"Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. Или куда-нибудь переведут на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все. Но как-нибудь оно будет", — написал Бочкала.

Напомним, блогер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что означает для Украины заморозка Трампом внешней помощи от США. По его словам, на самом деле вся помощь Украине, предусмотренная бюджетами, принятыми Конгрессом, уже исчерпана. Новых средств для Украины Конгресс не выделял и не планирует выделять.

Шрайк отметил, что этому удивляться не нужно, ведь к власти в США пришли люди, которые считают, что не нужно помогать Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп ответил на вопрос о завершении войны в Украине через 24 часа.