Россия готовится к нападению на НАТО? Немецкий генерал заметил интересную деталь

Военная машина РФ работает исправно

Темпы перевооружения России намного выше, чем ожидалось. Сейчас это хорошо видно на фоне войны с Украиной, однако это возможно и для потенциального нападения на НАТО.

Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, пишет The Telegraf. По его словам, Россия уже заменила ракеты и танки, потерявшиеся еще в начале полномасштабного вторжения.

"Российские вооруженные силы не просто способны компенсировать свои огромные кадровые и материальные потери… они успешно перевооружаются", — сказал Фрейдинг.

Он также отмечает, что глава РФ Владимир Путин хорошо переориентировал российскую экономику. Она исправно обеспечивает военную машину. К тому же, регулярные поставки вооружения из Ирана и Северной Кореи помогают РФ пополнять свои танки, ракеты и беспилотники.

В то же время генерал подчеркивает, что пока не ясно, имеет ли Путин планы напасть на НАТО. Однако "очевидно, что он создавал условия для этого".

"Производство растет, запасы на складах растут", — сказал Фрейдинг.

Напомним, что команда президента США Дональда Трампа уже придумала, как надавить на Россию для достижения мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Россия может напасть на Европу и действительно ли времени мало.