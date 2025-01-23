Обещают и "плюсы", и снег. В каких областях будет теплее всего 24 января

Погода будет соответствовать больше ноября или марта

В январе в Украине наблюдалась аномально теплая погода с рекордно высокими температурами. Тепло будет и 24 января.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, где будут идти осадки.

По его словам, погодные условия в нашей стране будут определять область высокого давления, а также выступление антициклона с востока. На фоне преобладания теплой воздушной массы температура воздуха ожидается аномально высокой, особенно на юге и западе страны.

Погода в Украине 24 января

В пятницу, 24 января, местами в Крыму, Полесье и Закарпатье возможны небольшие дожди, временами с мокрым снегом. В остальных регионах Украины без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+3, днем +2…+7, в Одесской области местами до +10 градусов тепла.

Погода в Украине 24 января

Игорь Кибальчич пишет, что в целом погодные условия будут соответствовать больше ноябрю или марту.

Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" дал прогноз погоды до конца января. Он рассказал, какой будет температура.