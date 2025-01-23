Сначала светили формами, а потом исчезли с отцом: как выглядели дочери экс-премьера Лазаренко

Дети политика живут за границей

Сегодня, 23 января, день рождения отмечает экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко. Он вошел в историю украинской политики как монополист, захвативший газовую сферу. Таким образом он нанес масштабный ущерб государству, из-за чего против него возбудили уголовное дело. Он приобрел себе роскошное поместье у Лос-Анджелеса. В то же время личным политик неохотно делился.

"Телеграф" покажет детей бывшего премьер-министра Украины.

Дети Павла Лазаренко

В первом браке с 58-летней Тамарой Бровко у политика появилось трое детей. Речь идет о сыне Александре, двойняшках Кате и Лесе. Девушки перебрались из Украины в США, когда отец бежал из страны. Там они получили образование и остались жить.

В 2012 году дочери Лазаренко активно показывали свою жизнь в соцсетях. Судя по фото, Катя и Леся любили посещать разные вечеринки, дискотеки и весело проводить время. Также они выбирали откровенные образы.

Леся и Катя Лазаренко в США, фото из их соцсетей

Катя и Леся Лазаренко часто посещали вечеринки, фото из их соцсетей

Катя и Леся Лазаренко на море, фото из их соцсетей

Катя и Леся в купальниках, фото из их соцсетей

Катя имела привычку курить, фото из их соцсетей

Леся и Катя в откровенных красных платьях, фото из их соцсетей

Первая жена Лазаренко – Тамара, мама Кати и Леси, фото из их соцсетей

Сын Лазаренко — Александр, фото из их соцсетей

Второй женой Лазаренко стала переводчица Оксана Цикова, которая начала работать с ним во время задержания в Калифорнии. У них родились сыновья Иван и Антон. Однако однажды на судебном заседании политик отметил, что у него 6 детей. О потомках политика от второго брака ничего не известно.

Во время того, как политик отбывал наказание в тюрьме за отмывание средств, Циркова получала лицензию адвоката и приобрела им дом. Сейчас супруги живут вместе с детьми около Калифорнии. Семья не появляется на публике и не дает интервью.

Оксана Цикова – вторая жена Лазаренко, фото из сети

Циркова с Лазаренко и сыном, фото УНИАН

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Павел Лазаренко в молодости. Он носил усы в то время.