Кто из украинцев точно получит отсрочку от мобилизации в феврале

Около 20 категорий граждан могут быть освобождены от мобилизации

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается. При этом военнообязанные, имеющие право на отсрочку, освобождаются от призыва на службу.

"Телеграф" рассказывает, кто сможет получить отсрочку в феврале 2025 года. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют определенные категории граждан:

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также не могут мобилизовать при некоторых семейных обстоятельствах, а именно:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной супруге, ребенке или одном из родителей или родителей супруги, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу с инвалидностью I либо II группы.

Отсрочку могут получить:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия (это касается как военных, так и гражданских мужчин);

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Бронь от мобилизации

Постановление Кабмина №1332 от 22 ноября 2024 года ввело новые правила бронирования работников. Теперь отсрочки, выданные Министерством экономики или через портал "Дія", действительны только до 28 февраля 2025 года.

Критически важные предприятия обязаны до конца февраля подтвердить свой статус, чтобы сохранить возможность бронирования работников по новым правилам. Если этого не сделать, отсрочки утратят силу.

Как оформить отсрочку

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с паспортом, военным билетом и документами, подтверждающими основания для отсрочки.

Для отдельных категорий, таких как студенты, многодетные родители или люди с инвалидностью, возможно упрощенное оформление через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли сейчас мужчины после 50 лет. Во время призыва должны учитывать возраст и состояние здоровья.