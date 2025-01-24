Мобилизуют ли студентов и аспирантов в 2025 году? Что изменилось, новые правила

Как получить отсрочку студентам?

Украинские студенты и аспиранты получили новые правила отсрочки от мобилизации в 2025 году. Постановление правительства №1558 от 31 декабря 2024 года внесло существенные коррективы в порядок призыва в особый период.

Студенты теперь будут иметь упрощенную процедуру подтверждения своего статуса. Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.

Теперь студентам профессионально-технических, профессиональных вузов и высших учебных заведений будут предоставлять отсрочку на полный семестр – не более шести месяцев. Периоды отсрочки будут действовать с сентября по февраль и с марта по август.

Согласно внесенным изменениям, студентам больше не нужно подтверждать свой статус в ТЦК каждые три месяца. Достаточно наличие данных в Единой государственной электронной базе образования. Продолжить отсрочку можно через приложение Резерв+ или получив выписку из ЕГЭБО в учебном заведении раз в пол года.

Научно-педагогические работники с научной степенью получат отсрочку до завершения учебного года. Для этого необходимо иметь ставку не ниже 0,75, что подтверждается учебными планами на год.

С 2025 года планируется отменить дневную форму обучения для аспирантов-контрактников. По словам главы Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, отсрочку от мобилизации смогут получить только аспиранты бюджетной формы обучения.

В Минобороны также работают над интеграцией реестров с Министерством образования для автоматического обмена данными о предоставлении отсрочек научным и педагогическим работникам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, могут ли студентов и преподавателей мобилизовать на каникулах. Об этом рассказал Министр образования и науки Украины Оксен Лесной.