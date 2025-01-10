Что говорят в НАБУ после скандала вокруг детектива Аршавина, который выехал за границу

Личность никак не связана с деятельностью Бюро

В пятницу, 10 января, в ряде телеграм-каналов распространялась информация, что якобы детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Тимур Аршавин мог сбежать из Украины в Румынию. Вероятнее всего в октябре 2024 года он пересек границу вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался. В ведомстве прокомментировали эти сообщения.

На официальной странице в Фейсбуке Национальное антикоррупционное бюро ответило на распространение информации в СМИ. Там заявили, что якобы уехавший с территории Украины не является работником ведомства.

"В ответ на информацию, распространенную в медиапространстве, сообщаем, что лицо, о котором идет речь, якобы оно выехало с территории Украины незаконным способом, не является работником НАБУ", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что этот человек прекратил работу в Бюро еще в июле 2023 года, уволившись по собственному желанию. Следовательно, никак не связано с деятельностью Бюро на момент указанных событий.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат Артем Дмитрук мог уехать за границу. Согласно появившимся в СМИ сообщениям, он пересек границу Украины и Молдовы.