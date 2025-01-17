Киевский хостел угодил в скандал из-за выдворения военных

Персонал хостела отказался обслуживать военнослужащих

В одном из киевских хостелов разразился скандал из-за того, что персонал заведения отказался обслуживать военнослужащих Сил обороны Украины. Речь идет о хостеле "VShokoladi", который расположен по адресу Воздухофлотский проспект, 5.

Об этом в Facebook сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, девушка-администратор отказала ему и еще двум офицерам в военной форме пообедать на территории хостела. Она объяснила свой отказ тем, что военные якобы "несут опасность".

Также она отказала военнослужащим в предоставлении контактов руководителя хостела.

"К сожалению, до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Часть не желающая понимать, что им жить вместе с нами и это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более, мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении", — пишет Плетенчук.

В комментариях к публикации украинцы не скрывают своего возмущения прочитанным.

Примечательно, что на сайте booking.com, пользователи ранее оставляли об этом заведении позитивные отзывы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в заведении Noice в Подольском районе Киева вспыхнул скандал из-за отказа персонала обслужить военнослужащего.