У Києві продають дуже рідкісну кішку-ельфа майже за 200 тисяч: який вона має вигляд (фото)

У світі їх налічується дуже мало

Кішки з унікальним забарвленням чи рідкісних порід часто продаються за десятки тисяч гривень. Серед таких — безшерста "експериментальна" кішка екзотичної породи Dwelf або Двельф.

За такого незвичайного улюбленця просять 4500 Євро або 198 тисяч гривень. Оголошення про продаж кошеня цієї породи з’явилося на платформі онлайн оголошень OLX.

Офіційно перший представник породи двельф з’явився в 2009 році в результаті схрещування трьох дуже різних порід — канадського сфінкса, американського керла та манчкіна.

Двельф відрізняється короткими лапами, клиноподібною головою та вухами ельфа. Носить статус "експериментальної": представників цієї породи налічується кілька десятків і вони поки що не визнані жодною фелінологічною асоціацією.

Кошеня такої екзотичної породи продають у Києві. Відомо, що кішка має бебі-фейс. Продавець так описує тварину: "Дівчинка двельф із короткою мордочкою, голова яблучком, гарними вушками. Ця кішечка дуже компактна".

За таке кошеня просять 4500 Євро або 198 тисяч гривень.

Що відомо про породу Двельф

Народився перший представник породи внаслідок складної селекційної програми з використанням порід сфінкс, американський керл та манчкін. Згубний вплив на здоров’я кішки одночасно трьох мутацій на даний момент не виявлено.

Назва породи походить від слів Dwarf cat (карликова кішка) та Elf (нова порода безшерстих кішок із загнутими назад вухами).

Зовні двельф є міні-кішкою, вага якої навіть у зрілому віці рідко досягає 2 кг. Відмінна риса породи — злегка загнуті вуха назад, модифікована клиноподібна морда, а також великі мигдалеподібні очі.

Незважаючи на мініатюрні розміри, двельф виглядає потужно завдяки м’язистому тілу, масивній шиї та ногам. Морда кішки відрізняється вираженими вилицями, на лобі та щоках є невеликі зморшки.

Двельф відноситься до безшерстих кішок. Забарвлення може бути будь-яким: білим, сірим, рудим і навіть кольором темного шоколаду.

Це веселі та неагресивні тварини з лагідним та спокійним характером. Вважається, що двельфи дуже прив’язані до господарів і під час їхньої тривалої відсутності можуть впасти в депресію і захворіти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продають кота породи мейн-кун майже за 3 тисячі доларів. Батьків котика привезено з Іспанії та власники переконані, що таких кошенят практично немає в Україні.