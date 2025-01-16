Пассажирский самолет из Москвы мог пролететь над Львовом (фотофакт)

Такое происходит не впервые

В небе над Украиной фиксируют пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство нашей страны. Так, над Львовской областью была замечена российская гражданская авиация.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 11 января на карте полета самолет пересек границу Украины.

Рейс THY4RC TK414/A332 вылетел из Москвы около 11:00 (по киевскому времени) и пересек воздушное пространство Украины в 12:50 (по киевскому времени). Борт, согласно карте полетов, пролетел над закрытым воздушным пространством Украины, а именно над Львовской областью. Затем он отправился в Стамбул и прибыл туда в 14:30.

Воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что над Украиной был замечен российский пассажирский самолет. Он улетал в Санкт-Петербург через зону боевых действий.