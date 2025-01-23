Направление на ВВК можно получить, не выходя из дома: в Минобороны рассказали о новой функции

Отправить запрос можно в несколько кликов

В четверг, 23 января, началось бета-тестирование электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении "Резерв+". Теперь военнообязанным не нужно будет идти в ТЦК и СП и стоять в длинных очередях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, для получения направления достаточно будет отправить запрос в приложении.

"Сегодня начинаем бета-тестирование электронных направлений на ВВК в "Резерв+". Чтобы запустить удобную услугу, хотим собрать ваши отзывы и сразу улучшить функционал", — написала Черногоренко.

После того, как гражданин посылает запрос, руководитель ТЦК должен подтвердить его. Затем военнообязанный получит уведомление со всей необходимой информацией:

номер направления;

адрес медучреждения;

подпись руководителя ТЦК

Как отмечает заместитель министра обороны, на первом этапе направления смогут сгенерировать граждане, самостоятельно желающие пройти ВВК. Впоследствии эта возможность появится и для тех, кто получил бумажную повестку на прохождение ВВК.

Публикация Екатерины Черногоренко в Facebook

Напоминаем, если гражданин не согласен с заключением ВВК, он имеет право его обжаловать. На это у военнообязанного есть 10 дней после принятия решения. Пересмотр решения осуществляется органом высшего уровня, например, областной ВВК.

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