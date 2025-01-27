Фарион хотели убить раньше. Дочь языковеда показала сенсационное видео

Уже тогда преступник выглядел странно.

Известная украинская деятельница и филологиня Ирина Фарион, вероятно, должна была умереть еще 17 июля. Ведь в этот день, по словам ее дочери, преступник пытался совершить покушение на ее жизнь впервые.

Об этом сообщает дочь Фарион София Семчишин в Facebook. Она также опубликовала соответствующее видео, подтверждающее эти слова.

На кадрах видно, как Ирина Фарион возвращается домой после записи "Ген украинцев", а из-за угла выходит юноша в красной футболке. Но он не успевает даже приблизиться к языковеду, потому что она быстро вошла в подъезд.

"Ты хотел Маму убить! Но…мама скорее зашла в подъезд, чем ты мог в тупой своей голове подумать. Мама возвращалась в 17 часов 13 мин из последней записи "Гену украинцев" на канале НТА", — говорится в сообщении.

По словам Семчишиной, преступник в 30 градусную летнюю жару выглядел странно, ведь был за тепло одет и в кожаных рукавицах.

"Теперь тебе будет Божья казнь. Еще немного потерпи и читай свою Азбуку террора и книгу Арестанта на русском языке. До конца своих дней", — добавляет дочь языковеда.

Отметим, что Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года. Преступник пустил ей пулю в голову, женщина скончалась в реанимации от травмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Фарион честно ответил, согласился ли бы на обмен в Россию.