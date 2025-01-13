Подозреваемый в убийстве Фарион честно ответил, согласился ли бы на обмен в Россию (видео)

Друзья, которые поддерживают Зинченко, говорят, что это провокация.

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион будет находиться под стражей до 4 марта. Дело Вячеслава Зинченко в конце 2024 года было переквалифицировано и ему грозит пожизненное лишение свободы. На суде, где 13 января состоялось очередное заседание, в разговоре с журналистами он ответил, поехал ли в Россию, если бы ему предложили обмен.

Зинченко сказал, что будет сидеть пожизненно . Соответствующее видео публикует издание "Говорит Великий Львов".

"Вас сейчас привлекают по статье, к которой предусматривается пожизненное заключение. В случае чего, если решение будет не в вашу пользу и, скажем, российская сторона выразит желание вас обменять, вы пойдете на эту просьбу или нет?", — спрашивает журналист.

Зинченко покачал головой, мол, будет сидеть пожизненно. После чего мать воскликнула и сказала, что "не будет такого варианта". А друзья, которые поддерживают подозреваемого говорят, что это провокация.

"Он пожизненно сидеть не будет", — выкрикнула женщина на видео.

Следует добавить, что коллегия судов объявила перерыв в рассмотрении по существу дела об убийстве Фарион до 13 февраля.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и дружелюбного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Кроме этого, Сулима сказал, что дочери убитой Ирины Фарион, которая в суде набросилась с угрозами и проклятиями на подозреваемого, грозит уголовное дело.

Ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве Фарион дал в суде громкое обещание отцу с улыбкой на лице.