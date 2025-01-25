Один страшнее другого: какая путаница происходила с памятниками на Европейской площади в Киеве

Интересная история столицы, о которой знают единицы

В Киеве есть множество интересных локаций с невероятной историей. Однако мало кто знает, что на современной Европейской площади в разное время стояли странные и даже пугающие памятники. С ними постоянно происходила путаница и многие до сих пор не знают, какое изваяние появилось там самым первым, а какое было снесено только в 1956 году.

"Телеграф" рассказывает читателям историю каждого из памятников, который "украшал" Европейскую площадь, а также показывает, как они выглядели на самом деле.

Какие памятники стояли на Европейской площади в разное время

В далеком 1911 году на площади, которая тогда называлась Царской, был установлен памятник императору Александру II. Он был воздвигнут в честь 50-летия отмены крепостного права.

Памятник состоял из трёх пьедесталов. На центральном возвышалась бронзовая статуя императора. Он был изображён во весь рост в мундире и накинутой на плечи мантии, а в правой руке он держал Манифест об отмене крепостного права.

Вокруг памятника на нижнем пьедестале был барельеф с изображением крестьян — представителей народов империи в национальных костюмах. По бокам пьедесталов были установлены скульптурные композиции Милосердия и Правосудия.

Все три пьедестала были объединены широким фронтоном с барельефами, изображающими отдельные моменты жизни и деятельности императора.

Пьедестал был изготовлен из розового гранита, ступени, ведущие к нему, — из серого. На боковых выступах ступеней установили царские короны из бронзы.

История монумента закончилась спустя 7,5 лет после открытия. После повторного взятия большевиками Киева, 8 апреля 1919 года, памятник Александру II был снесён.

Все металлические части при этом были отправлены на переплавку на завод "Арсенал".

Сохранённый постамент памятника большевики решили пустить "в дело" и уже в 1919 году на место царя установили изготовленную из фанеры восьмиметровую фигуру красноармейца в будёновке, шинели и с винтовкой в ​​руках.

Это произведение называлось памятником "Красноармейцу — защитнику народных масс". Через четыре года фанеру убрали и планировали построить на этом месте монумент Октябрьской Революции, но этого так и не произошло.

В 1930 году постамент оформили как декорацию входа в Пролетарский сад. Эту функцию он выполнял на протяжении всех 1930-х гг.

В 1944 году, после освобождения Киева от немецко-фашистских войск, постамент использовали для сооружения памятника Иосифу Сталину. По этому же случаю в честь Сталина переименовали и площадь. Памятник был временным и в будущем его должны были сделать более монументальным.

Но простоял он лишь до 1956 года, когда в результате решения ХХ съезда КПСС его снесли.

С тех пор на этом месте никаких памятников больше не было.

По материалам ресурса "Интересный Киев".

Напомним, в 1857 году на месте современного Воздухофлотского путепровода в Киеве была построена деревянная Триумфальная арка. Возвели это нетипичное для столицы сооружение в честь приезда в Киев императора Александра ІІ и Марии Александровны. Со столичной аркой связана очень интересная и запутанная история, которая знакома единицам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Подоле в Киеве стоит дом Петра I, который был построен еще в конце 17 века. Это здание считается самой старой каменной постройкой, сохранившейся в столице и оно может рассказать о судьбе очень многих людей.