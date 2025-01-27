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Тайна происхождения этой породы до сих пор неизвестна: в Украине котят продают за 1500 евро (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Абиссинские котята Новость обновлена 27 января 2025, 12:05
Абиссинские котята. Фото ruddylove_abyssinian_cat

Абиссинская порода имеет уникальную окраску

Кошки редких пород часто стоят десятки тысяч гривен. Любимец может быть не только домашним животным, но и участвовать в выставках. Одной из ценных пород есть абиссинские коты – настоящая элита среди пушистых любимцев с загадочным происхождением.

На платформе OLX появилось объявление о продаже котят абиссинской породы в Киеве за 1200-1500 евро (до 66 тысяч гривен). Заявляется, что котята имеют чистую породную линию до 9 колен. Как отмечает продавец, животные растут в максимально комфортных условиях: "Все животные и взрослые, и малыши живут без клеток. Котята выращиваются без ограничений и отдельных комнат. Все живут в семье. Полностью социализированы. Выращены в любви и попечительстве, другого не знают. Полностью доверяют человеку. Поэтому становятся лучшими компаньонами".

Котенок абиссинской породы
Котенок абиссинской породы
Кот абиссинской породы
Котята от чистопородных родителей, утверждает продавец

Что известно об абиссинских кошках

Абиссинцы – кошки среднего размера с худым мускулистым телом. Обычно они весят 3,6-5,4 кг. Шерсть короткая, тонкая и глянцевая с уникальным узором, где на каждой шерстинке чередуются полосы светлого и темного цвета. Очень активные и игривые, любят исследовать новые места и предметы. Их легко научить трюкам, например, ходить в туалет на унитаз.

Происхождение абиссинских кошек

Абиссинская кошка признана из древнейших пород, однако точное время и место ее происхождения до сих пор остаются загадкой. Существует множество предположений, связанных с этой породой. Есть версия, что абиссинцы происходят из Эфиопии (раньше называли Абиссиния). Другие теории указывают на их схожесть с изображениями кошек на древних египетских картинах и скульптурах.

Первым задокументированным представителем породы была кошка по имени Зула. Она упоминается в книге доктора Уильяма Гордона Стейблза "Коты: их преимущества и характеристики" (1876). Зула прибыла в Англию вместе с британским солдатом после Абиссинской войны 1868 года. Согласно современным генетическим исследованиям, предки абиссинских кошек жили вдоль побережья Индийского океана и в Юго-Восточной Азии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о котятах редкой породы "двельф", которых продают в Киеве за 200 тысяч грн. Породу вывели менее 20 лет назад.

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