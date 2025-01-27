Тайна происхождения этой породы до сих пор неизвестна: в Украине котят продают за 1500 евро (фото, видео)

Абиссинская порода имеет уникальную окраску

Кошки редких пород часто стоят десятки тысяч гривен. Любимец может быть не только домашним животным, но и участвовать в выставках. Одной из ценных пород есть абиссинские коты – настоящая элита среди пушистых любимцев с загадочным происхождением.

На платформе OLX появилось объявление о продаже котят абиссинской породы в Киеве за 1200-1500 евро (до 66 тысяч гривен). Заявляется, что котята имеют чистую породную линию до 9 колен. Как отмечает продавец, животные растут в максимально комфортных условиях: "Все животные и взрослые, и малыши живут без клеток. Котята выращиваются без ограничений и отдельных комнат. Все живут в семье. Полностью социализированы. Выращены в любви и попечительстве, другого не знают. Полностью доверяют человеку. Поэтому становятся лучшими компаньонами".

Котенок абиссинской породы

Котята от чистопородных родителей, утверждает продавец

Что известно об абиссинских кошках

Абиссинцы – кошки среднего размера с худым мускулистым телом. Обычно они весят 3,6-5,4 кг. Шерсть короткая, тонкая и глянцевая с уникальным узором, где на каждой шерстинке чередуются полосы светлого и темного цвета. Очень активные и игривые, любят исследовать новые места и предметы. Их легко научить трюкам, например, ходить в туалет на унитаз.

Происхождение абиссинских кошек

Абиссинская кошка признана из древнейших пород, однако точное время и место ее происхождения до сих пор остаются загадкой. Существует множество предположений, связанных с этой породой. Есть версия, что абиссинцы происходят из Эфиопии (раньше называли Абиссиния). Другие теории указывают на их схожесть с изображениями кошек на древних египетских картинах и скульптурах.

Первым задокументированным представителем породы была кошка по имени Зула. Она упоминается в книге доктора Уильяма Гордона Стейблза "Коты: их преимущества и характеристики" (1876). Зула прибыла в Англию вместе с британским солдатом после Абиссинской войны 1868 года. Согласно современным генетическим исследованиям, предки абиссинских кошек жили вдоль побережья Индийского океана и в Юго-Восточной Азии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о котятах редкой породы "двельф", которых продают в Киеве за 200 тысяч грн. Породу вывели менее 20 лет назад.