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Таємниця походження цієї породи досі невідома: в Україні кошенят продають за 1500 євро (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Абіссінські кошенята Новина оновлена 27 січня 2025, 12:05
Абіссінські кошенята. Фото ruddylove_abyssinian_cat

Абіссінська порода має унікальне забарвлення

Коти рідкісних порід часто коштують десятки тисяч гривень. Улюбленець може бути не тільки хатньою твариною, а й брати участь у виставках. Однією з коштовних порід є абіссінські коти – справжня еліта серед пухнастих улюбленців із загадковим походженням.

На платформі OLX з'явилося оголошення про продаж кошенят абіссинської породи в Києві за 1200–1500 євро (до 66 тисяч гривень). Заявляється, що кошенята мають чисту породну лінію до 9 коліна. Як зазначає продавець, тварини ростуть в максимально комфортних умовах: "Всі тварини і дорослі, і малі живуть без кліток. Кошенята вирощуються без обмежень і окремих кімнат. Всі живуть в родині. Повністю соціалізовані. Вирощені в любові і піклуванні, іншого не знають. Повністю довіряють людині. Тому стають найкращими компаньйонами".

Кошеня абіссінської породи
Кошеня абіссінської породи
Кіт абіссінської породи
Кошенята від чистопородних батьків, стверджує продавець

Що відомо про абіссінських кішок

Абіссінці — кішки середнього розміру з худим м'язистим тілом. Зазвичай вони важать 3,6-5,4 кг. Шерсть коротка, тонка та глянцева з унікальним візерунком, де на кожній шерстинці чергуються смуги світлого та темного кольорів. Дуже активні та грайливі, люблять досліджувати нові місця та предмети. Їх легко навчити трюкам, наприклад, ходити в туалет на унітаз.

Походження абіссінських кішок

Абіссінська кішка визнана з найдавніших порід, проте точний час і місце її походження досі залишаються загадкою. Існує чимало припущень, пов'язаних із цією породою. Є версія, що абіссінці походять з Ефіопії (як раніше називалася Абіссінія). Інші теорії вказують на їхню схожість із зображеннями котів на стародавніх єгипетських картинах і скульптурах.

Першим задокументованим представником породи була кішка на ім'я Зула. Вона згадується у книзі доктора Вільяма Гордона Стейблза "Коти: їхні переваги та характеристики" (1876 р.). Зула прибула до Англії разом із британським солдатом після Абіссінської війни 1868 року. Згідно з сучасними генетичними дослідженнями, предки абіссінських кішок жили вздовж узбережжя Індійського океану та в Південно-Східній Азії.

Раніше "Телеграф" розповідав про кошенят рідкісної породи "двельф", яких продають в Києві за 200 тисяч грн. Породу вивели менш ніж 20 років тому.

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#Тварини #Коти