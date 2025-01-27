Таємниця походження цієї породи досі невідома: в Україні кошенят продають за 1500 євро (фото, відео)

Абіссінська порода має унікальне забарвлення

Коти рідкісних порід часто коштують десятки тисяч гривень. Улюбленець може бути не тільки хатньою твариною, а й брати участь у виставках. Однією з коштовних порід є абіссінські коти – справжня еліта серед пухнастих улюбленців із загадковим походженням.

На платформі OLX з'явилося оголошення про продаж кошенят абіссинської породи в Києві за 1200–1500 євро (до 66 тисяч гривень). Заявляється, що кошенята мають чисту породну лінію до 9 коліна. Як зазначає продавець, тварини ростуть в максимально комфортних умовах: "Всі тварини і дорослі, і малі живуть без кліток. Кошенята вирощуються без обмежень і окремих кімнат. Всі живуть в родині. Повністю соціалізовані. Вирощені в любові і піклуванні, іншого не знають. Повністю довіряють людині. Тому стають найкращими компаньйонами".

Кошеня абіссінської породи

Кошенята від чистопородних батьків, стверджує продавець

Що відомо про абіссінських кішок

Абіссінці — кішки середнього розміру з худим м'язистим тілом. Зазвичай вони важать 3,6-5,4 кг. Шерсть коротка, тонка та глянцева з унікальним візерунком, де на кожній шерстинці чергуються смуги світлого та темного кольорів. Дуже активні та грайливі, люблять досліджувати нові місця та предмети. Їх легко навчити трюкам, наприклад, ходити в туалет на унітаз.

Походження абіссінських кішок

Абіссінська кішка визнана з найдавніших порід, проте точний час і місце її походження досі залишаються загадкою. Існує чимало припущень, пов'язаних із цією породою. Є версія, що абіссінці походять з Ефіопії (як раніше називалася Абіссінія). Інші теорії вказують на їхню схожість із зображеннями котів на стародавніх єгипетських картинах і скульптурах.

Першим задокументованим представником породи була кішка на ім'я Зула. Вона згадується у книзі доктора Вільяма Гордона Стейблза "Коти: їхні переваги та характеристики" (1876 р.). Зула прибула до Англії разом із британським солдатом після Абіссінської війни 1868 року. Згідно з сучасними генетичними дослідженнями, предки абіссінських кішок жили вздовж узбережжя Індійського океану та в Південно-Східній Азії.

Раніше "Телеграф" розповідав про кошенят рідкісної породи "двельф", яких продають в Києві за 200 тисяч грн. Породу вивели менш ніж 20 років тому.