В Кривом Роге бесплатно отдают белоснежную кошку древней тайской породы с особыми глазами (фото)

Эта порода входит в десятку самых дорогих в мире

Иногда даже породистых животных владельцы отдают бесплатно. Причин этому может быть несколько, от "не чистой" родословной до несоответствия определенным породным стандартам.

Причина, почему в Кривом Роге бесплатно отдают кошку породы као-мани не называется, подтверждения соответствия породе тоже нет. Отметим, что это одна из самых редких в мире пород. Полностью белые кошки с гетерохромией происходят из Таиланда и считаются там символом удачи. В объявлении указано, что кошка имеет характерный признак породы, когда один глаз синий, а другой желтый. Возраст 10 лет.

Кошка из объявления уже в почтенном возрасте

История породы као-мани

Первые упоминания о као-мани датируются 13-14 веком. Эти коты известны своей сообразительностью, активностью и игривым характером. Они любят общаться как с хозяевами, так и с другими животными. Отличительной чертой породы является цвет глаз: от ярко-синего до янтарного или их комбинации. В Таиланде самыми ценными считаются као-мани с разноцветными глазами, которые часто дарят как символ удачи и изобилия.

Интересно, что почти 650 лет после первого упоминания ни одна кошка этой породы не покидала пределы Таиланда. Лишь после Второй мировой войны као-мани стали известны за его пределами.

Молодая кошка породы као-мани

Цена на породу као-мани

Као-мани (Кхао Мані) входят в десятку самых дорогих пород кошек в мире. За котенка с родословной от заводчика могут просить $7000-$11,000 (296 тыс. — 465 тыс. грн). В Украине о продаже чистокровных као-мани с подтвержденным происхождением объявлений не обнаружили.

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