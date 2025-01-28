Баллотировался в горсовет Чернигова и занимается бизнесом: что известно о муже министра экономики Свириденко

Избранник чиновницы ведет непубличную жизнь

Юлия Свириденко – министр экономики Украины и бывшая заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака. Она принимала участие в Восьмом Украинском Женском Конгрессе. Чиновница постоянно находится в публичном пространстве, а вот о ее муже известно не так много.

Кто такой Сергей Дерлеменко, и чем он занимается – выяснил "Телеграф".

Что известно о Сергее Дерлеменко

Сергей Дерлеменко происходит из Черниговщины. Сейчас ему 45 лет, и он — бизнесмен. Мужчина руководил компанией ООО "ДИТЕЛ", которая занимается строительством, ремонтом и обслуживанием сетей связи. Сейчас Дерлеменко работает в ООО "ДКС-Групп". Работа компании состоит в сертификации систем управления в Украине.

Сергей Дерлеменко занимается бизнесом

Также Дерлеменко пытался попасть в Черниговский городской совет от партии "Самопоміч". Однако он не прошёл. Вместе с Юлией Свириденко воспитывает дочь Софию.

Судя по странице Дерлеменко в фейсбуке, в свободное время он занимается бегом. Бизнесмен периодически участвовал в спортивных марафонах.

Сергей Дерлеменко любит бегать

После начала полномасштабного вторжения россиян Дерлеменко почти ничего не публикует. На последней фотографии мужчина появился в милитари-одежде, поэтому есть вероятность, что он проходит военную службу.

Дерлеменко публиковал фото в военной форме

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о муже заместителя главы КГГА Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой. Ее избранником был французский бизнесмен.