Скрывала его от прессы: что известно о муже соратницы Черновецкого Кильчицкой

Бывшая чиновница не была многословной по поводу амурных дел

Ирена Кильчицкая вошла в историю украинской политики как эпатажная чиновница, которая любит гламурные вечеринки, элитные автомобили и люксовые бренды. Она была заместителем главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого.

О личной жизни гламурной чиновницы известно немного. Детальнее расскажет "Телеграф".

С кем находилась в отношениях Ирена Кильчицкая

Политик в своих интервью не разглашала мужчин, с которыми вступала в отношения или брак. В феврале 2007 года Ирена родила дочь Монику, но от кого именно неизвестно. Через год Кильчицкая родила мальчика. Она назвала его Марком. Об отце сына политик также не говорила.

Кильчицкая с Моникой и Марком, фото из сети

В 2010 году вышла замуж за французского бизнесмена по имени Марк. В тот момент ей было 42 года. Ирэна отметила, что ее избранник — успешный банкир и бизнесмен, занимающийся инвестициями и недвижимостью. Венчание состоялось в русском храме в Каннах – Михаило-Архангельской православной церкви. Это был первый брак как для Ирены, так и для ее избранника.

Хотя фото со свадьбы в сети нет, политик рассказывала, что выбрала платье люксового бренда Versace. Гости угощались блюдами французской кухни. Место на одну персону в Каннах стоило в то время почти 100 евро. На свадьбу приехали родные и самые близкие друзья чиновницы.

Ирена Кильчицкая выходила замуж в 2010 году, фото "Гордон"

Кильчицкая рассказывала, что они с любимым живут в разных странах и не планируют съезжаться. У мужчины был бизнес во Франции, поэтому он должен был там оставаться. Они виделись только в выходные. Медовый месяц супруги проводили в Германии и Франции. Бывшая чиновница не носила обручальное кольцо после замужества, поскольку ей это не нравилось.

Кроме этого, Кильчицкая заключала с мужем брачный контракт. Инициатором договора была сама политик. Согласно ему, за Иреной оставались все ее квартиры, дома, автомобили и участки. Она отмечала, что не хочет "остаться с разбитым сердцем, в слезах, соплях и у разбитого корыта".

Кильчицкая подписывала брачный контракт с французом, фото из сети

В то же время дети Марк и Моника остались с фамилией Кильчицкой. В документах Ирена была зарегистрирована матерью-одиночкой, чтобы никто не судился с ней за детей. Экс-чиновнице помогали ухаживать за детьми две няни.

В 2015 году Кильчицкая стала многодетной матерью. У нее родились двойняшки – Матильда и Марсель. Женщина намекала, что делала процедуру ЭКО. Отцом близнецов, вероятно, стал ее французский муж. В то же время Кильчицкая ответила на упреки в фиктивности ее брака с французом. Она развеяла такие слухи.

Ирена Кильчицкая со всеми своими детьми

"Мой брак с французским бизнесменом — более реалистичный, романтичный и практичный, чем половина браков украинских политиков. Кроме того, уверяю, что в случае развода ни одна грязь в СМИ не попадет", — рассказывала она.

В 2018 году Кильчицкая отметила, что ей комфортнее жить без мужчины. Так что неизвестно, находится ли бывшая чиновницы в браке с иностранцем.

Кильчицкая с Марсель и Матильдой, фото "Гордон"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела у молодости Ирена Кильчицкая. Она всегда предпочитала яркие наряды.