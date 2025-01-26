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Скрывала его от прессы: что известно о муже соратницы Черновецкого Кильчицкой

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Личная жизнь Ирены Кильчицкой Новость обновлена 26 января 2025, 18:14
Личная жизнь Ирены Кильчицкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывшая чиновница не была многословной по поводу амурных дел

Ирена Кильчицкая вошла в историю украинской политики как эпатажная чиновница, которая любит гламурные вечеринки, элитные автомобили и люксовые бренды. Она была заместителем главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого.

О личной жизни гламурной чиновницы известно немного. Детальнее расскажет "Телеграф".

С кем находилась в отношениях Ирена Кильчицкая

Политик в своих интервью не разглашала мужчин, с которыми вступала в отношения или брак. В феврале 2007 года Ирена родила дочь Монику, но от кого именно неизвестно. Через год Кильчицкая родила мальчика. Она назвала его Марком. Об отце сына политик также не говорила.

Дети Ирены Кильчицкой
Кильчицкая с Моникой и Марком, фото из сети

В 2010 году вышла замуж за французского бизнесмена по имени Марк. В тот момент ей было 42 года. Ирэна отметила, что ее избранник — успешный банкир и бизнесмен, занимающийся инвестициями и недвижимостью. Венчание состоялось в русском храме в Каннах – Михаило-Архангельской православной церкви. Это был первый брак как для Ирены, так и для ее избранника.

Хотя фото со свадьбы в сети нет, политик рассказывала, что выбрала платье люксового бренда Versace. Гости угощались блюдами французской кухни. Место на одну персону в Каннах стоило в то время почти 100 евро. На свадьбу приехали родные и самые близкие друзья чиновницы.

Ирена Кильчицкая личная жизнь
Ирена Кильчицкая выходила замуж в 2010 году, фото "Гордон"

Кильчицкая рассказывала, что они с любимым живут в разных странах и не планируют съезжаться. У мужчины был бизнес во Франции, поэтому он должен был там оставаться. Они виделись только в выходные. Медовый месяц супруги проводили в Германии и Франции. Бывшая чиновница не носила обручальное кольцо после замужества, поскольку ей это не нравилось.

Кроме этого, Кильчицкая заключала с мужем брачный контракт. Инициатором договора была сама политик. Согласно ему, за Иреной оставались все ее квартиры, дома, автомобили и участки. Она отмечала, что не хочет "остаться с разбитым сердцем, в слезах, соплях и у разбитого корыта".

За кого вышла замуж Ирена Кильчицкая
Кильчицкая подписывала брачный контракт с французом, фото из сети

В то же время дети Марк и Моника остались с фамилией Кильчицкой. В документах Ирена была зарегистрирована матерью-одиночкой, чтобы никто не судился с ней за детей. Экс-чиновнице помогали ухаживать за детьми две няни.

В 2015 году Кильчицкая стала многодетной матерью. У нее родились двойняшки – Матильда и Марсель. Женщина намекала, что делала процедуру ЭКО. Отцом близнецов, вероятно, стал ее французский муж. В то же время Кильчицкая ответила на упреки в фиктивности ее брака с французом. Она развеяла такие слухи.

Ирена Кильчицкая родила двойню
Ирена Кильчицкая со всеми своими детьми

"Мой брак с французским бизнесменом — более реалистичный, романтичный и практичный, чем половина браков украинских политиков. Кроме того, уверяю, что в случае развода ни одна грязь в СМИ не попадет", — рассказывала она.

В 2018 году Кильчицкая отметила, что ей комфортнее жить без мужчины. Так что неизвестно, находится ли бывшая чиновницы в браке с иностранцем.

Кильчицкая родила близнецов
Кильчицкая с Марсель и Матильдой, фото "Гордон"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела у молодости Ирена Кильчицкая. Она всегда предпочитала яркие наряды.

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