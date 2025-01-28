Зеленский "отобрал" у него невесту: что говорит о войне Никифоров из "8 первых свиданий" и где он сейчас

Актер продолжает играть в российском кино

Российский актер Денис Никифоров работал на одной съемочной площадке с Владимиром Зеленским до его президентства. Это происходило, когда создавали фильм "8 первых свиданий". Также с ними снималась Полина Максимова, которая сейчас молчит о войне России против Украины.

Что говорит о войне Денис Никифоров, и где он сейчас – выяснил "Телеграф".

Что известно о Денисе Никифорове

Денис Никифоров родился в 1977 году в Москве. Одно время жил в Венгрии, когда его родители ездили туда по работе. Никифоров учился в Школе-студии МХАТ, а затем — и в актерском вузе. После окончания учебы начал работать в Московском театре Олега Табакова. Он играл в спектаклях "Псих", "Старый квартал", "Страсти по Бумбарашу".

В кино дебютировал в ленте "Звездный час по местному времени". Затем последовало еще несколько работ, в которых Никифоров играл эпизодические роли. Впоследствии актер снялся в фильме "Бой с тенью", сделавшем его заметным в кинематографе. В нем говорится о бойце, который стремится к славе, деньгам и любви. Ради картины мужчина набрал несколько килограммов и начал заниматься боксом. Киноработа была популярной в стране-оккупанта, поэтому создатели сняли еще две части.

Денис Никифоров в фильме "Бой с тенью"

Позже Никифоров появился в фильмах "Другое", "Второе дыхание", "Любовь под прикрытием", "V Центурия. В поисках очарованных сокровищ". А в 2011 году россиянин снялся в фильме "8 первых свиданий".

По сюжету герой Никифорова — теннисист, встречающийся с известной телеведущей. Пара планирует свадьбу, однако в один момент женщина начинает каждый день просыпаться с ветеринаром. Врача животных сыграл в то время актер Владимир Зеленский. Таким образом, он "отобрал" невесту у героя, которого исполнил Никифоров. Лента была популярна в Украине и принесла высокие прибыли создателям.

Денис Никифоров в фильме "8 первых свиданий"

В 2013 году Никифоров сыграл одну из главных ролей в сериале "Молодежка". Он превратился в тренера хоккейной команды Сергея Макеева. Никифоров играл в сериале 5 лет. Киноработа была популярна в Украине.

Денис Никифоров в сериале "Молодежка"

Никифоров перевоплощался в профессионального боксера в ленте "Спарта", в сотрудника КГБ — в "Операции "Мухаббат", в отца, который не следил за своей дочерью — в "Многоэтажке". Никифорову часто давали роли российских военных разных рангов, поэтому он приобщался популяризации армии страны-оккупанта. Таким образом, создавался образ "непобедимой" российской армии, которая на самом деле убивает украинцев и уничтожает наши города.

Актера внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Также он вел на полуострове коммерческую деятельность и пытался легализовать аннексию Россией этой территории.

Где сейчас Денис Никифоров и что говорит о войне

Денис Никифоров никак не высказывается о войне России против Украины. Он не осуждает страну-агрессора и продолжает сниматься в кино. В частности, исполнил главную роль в ленте "Хозяин", в которой снова превратился в боксера.

Денис Никифоров в фильме "Хозяин"

Кроме этого, Никифоров снялся в сериале "Бим", в котором говорится о сотрудничестве полицейского и собаки. А вот в продолжении "Молодежки" актер решил не участвовать.

Денис Никифоров в сериале "Бим"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса "Татьяниного дня" Анна Снаткина. Сериал был популярен в Украине в 2000-х.