В поезде "Киев — Варшава" рухнула верхняя полка во время движения: как отреагировали в "Укрзализниці"

В "Укрзализниці" рассказали, кто виноват

Опасный инцидент произошел недавно в поезде "Киев-Варшава" — верхняя полка рухнула прямо во время движения поезда, едва не травмировав пассажирку. В "Укрзалізниці" поспешили отреагировать, заявив, что все полки в вагонах исправны.

Инцидент якобы произошел из-за того, что пассажирка самостоятельно пыталась разложить место для сна. Об этом говорится на странице "Укрзализныци" в Facebook.

Вагоны этого состава имеют особую конструкцию полок с двумя кронштейнами для крепления. Именно поэтому в купе размещены специальные напоминания для пассажиров о необходимости обращаться к проводнику, пишет "Укрзализниця".

Случай произошел во втором вагоне поезда №67. Пассажирка пыталась самостоятельно разложить полку, из-за чего один из кронштейнов остался незакрепленным. Проводник быстро уладил ситуацию, продемонстрировав правильный способ закрепления конструкции. По словам представителей железнодорожного перевозчика, процедура заняла всего 4 секунды.

Напомним, ранее Телеграф писал, что пассажир поезда Днепр-Львов столкнулся с неприятным сюрпризом в вагоне. Соответствующее видео было выложено в сеть.