Целая ОПГ, схемы и взятки? Журналист раскрыл детали обысков на объектах "Укрзализныци"

Автор указывает, что схема якобы касается распределения проводников на поезда по направлениям

Стали известны неофициальные подробности обысков и задержаний, которые в Киеве и Киевской области проводила Нацполиция при содействии "Укрзализныци" по делу злоупотреблений чиновников с международными пассажирскими перевозками. Речь может идти о целом ОПГ, которая занималась поборами с проводников поездов и кураторством безбилетных перевозок в направлении ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Евгений Плинский. Он сообщил эксклюзивные детали этой истории.

"Дело касается создания ОПГ, занимавшегося поборами с проводников поездов и кураторством безбилетных перевозок в направлении ЕС. Организатором выступал руководитель профсоюзов УЗ Иван Супруненко и руководство структуры, которая называется "Резерв проводников", — пишет Плинский.

Он добавил, что схема якобы касается распределения проводников на поезда по направлениям.

"Если ты обычный проводник и не вовлечен в схему, будешь работать только на поездах в направлении линии фронта. Если ты в схеме, то должен платить руководству "Резерва проводников" за распределение на поезда в ЕС. Из таких проводников взяточников формируется поезд, например, "на Варшаву", где отдельно продается должность начальника поезда. Он же кассир", — отмечает автор поста.

Журналист сообщает, что один поезд приносил организаторам якобы 3 – 5 тысяч $. И это только по продаже должностей проводникам. А деньги, как утверждает автор поста, "отбивали" проводники из-за перевозки людей без билетов, передачи контрабандных партий "Айфонов" и передач пассажиров.

"Начальник поезда, который должен был все это пресекать, выступал кассиром и был в доле. То есть, инвестируя 3-5 тысяч $ в проводников международного поезда, рейс становился коммерческо-коррупционным. И сколько там уже на ночь поезда и проводники сбивают с людей — это уже их дело. Сегодня по таким поездам и организаторам, которых ДСР долгое время вело, началась отработка и реализация. При этом со стороны руководства УЗ было полное содействие", — подытожил Плинский.

Что говорят в полиции

Как сообщили в Нацполиции, процессуальные действия происходят в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам злоупотреблений группы должностных лиц "Укрзализныци" во время обслуживания и перевозки пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительному ущербу и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что пассажир поезда Днепр-Львов столкнулся с неприятным сюрпризом в вагоне. Соответствующее видео было выложено в сеть.