"Хотите увидеть ремейк Ющенко? Выберите Залужного": известный ветеран о будущих выборах

"Залужный – это будет очередное разочарование"

Украине нужна пауза, потому что только она позволит цивилизованно сменить власть. Не в стиле Шарля де Голля, а провести выборы, которые дадут нам шанс получить человека, чей масштаб личности соразмерен тем вызовам, что стоят перед государством.

Таким мнением поделился глава ПДМГ юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко в интервью "Телеграфу" под названием "Залужный будет ремейком Ющенко, а Украине нужно соглашаться на трудный мир".

При этом, по его мнению, этой личностью не является, например, Валерий Залужный.

"Я с большим уважением к нему отношусь (он когда-то просто спас ПДМШ), но это не его масштаб. Залужный – это будет очередное разочарование. Хотите увидеть ремейк Виктора Андреевича [Ющенко]? Выберите Залужного", — считает он.

На вопрос, кто, если не Залужный, Друзенко ответил следующим образом:

"А кто знал де Голля, когда он вышел к радио (речь о знаменитой речи де Голля "Ко всем французам", которая стала переломным моментом в сопротивлении Франции нацистской Германии, — Ред. )? Кто знал Пак Чон Хи (президент Южной Кореи, архитектор "Корейского экономического чуда", — Ред. ) Новый пример – кто знал румынского кандидата Келин Джорджеску, выигравшего первый тур выборов? Во времена турбулентности "черные лебеди" взлетают гораздо чаще".

Напомним, ранее мы писали о том, у Зеленского назвали условие проведения выборов в Украине.