Сейчас не ко времени: Зеленский в подкасте Фридмана сказал, когда будут выборы и пойдет ли он на второй срок

Зеленский напомнил, что миллионы украинцев сейчас за границей, военные на фронте, очень много людей в оккупации

Выборы в Украине можно будет провести только после завершения войны. Этого требует украинское законодательство, менять его во время войны никто не будет, к тому же, соответствующим образом обеспечить избирательный процесс в условиях боевых действий просто невозможно.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.

Зеленский напомнил, что миллионы украинцев сейчас за границей, военные на фронте, очень много людей в оккупации. Украинцы против выборов во время войны, поскольку они хотят выборов, которым могут доверять, а не просто лишь бы проголосовать.

"8,5 млн уехали за границу. Инфраструктуру нужно делать для голосования этим миллионам людей. Миллионы людей на оккупированных территориях. Я не говорю об оккупации 2014 года даже. Что делать с этими людьми? И как голосовать без миллиона военных?", – сказал президент.

Он заверил, что сразу после окончания войны через 90 дней могут пройти выборы. Как президентские, так и парламентские. Главное – иметь мир и перемены в системе.

"И должны будут быть изменения в системе. Системе голосования. Думать об онлайн-голосовании, все боятся из-за тех или иных атак. Я думаю, что в наших силах закончить войну в 2025 году", — добавил он.

Также Зеленский ответил, планирует ли идти на второй президентский срок. Он увязал это с двумя условиями: как завершится война в Украине и какую позицию по этому вопросу будет занимать его семья.

"Пойду ли я на второй срок? Это зависит от того, как закончится война, и от людей. В первую очередь — от моей семьи", — отметил он.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказывал "Телеграфу" о том, что для подготовки к выборам нужен минимум год. Однако финансирование в этих целях не выделяют с 2022 года.

Украина тем временем рассматривает возможность внедрения электронного голосования для проведения послевоенных выборов. Для этого она изучает существующие европейские модели.