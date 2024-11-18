Дым и руины. От Торецка из-за боев почти ничего не осталось (видео)

Город разрушен до основания

Российские захватчики продолжают целенаправленно уничтожать украинские города, превращая их в руины. Город Торецк в Донецкой области стал очередной мишенью армии РФ.

С высоты птичьего полета открывается ужасная картина разрушений: когда-то цветущий город превратился в выжженную землю. Разрушенные здания, клубы дыма и пепел – все, что осталось от многих улиц исторического города, основанного еще в 1806 году. Соответствующие видео показывают в соцсетях.

Какая ситуация в Торецке сейчас

Сейчас в Торецке, расположенном в 55 километрах от Донецка, идут ожесточенные бои. Россияне пытаются продвигаться вперед по малым тактическим группам без применения бронетехники. Украинские защитники продолжают удерживать армию РФ на каждой улице города.

Торецкая городская община, административным центром которой является Торецк, оказалась в эпицентре боевых действий. Оно имеет стратегическое значение для обеих сторон на фронте.

Напомним, ранее "Телегриф" писал, есть ли угроза окружения Торецкая. Россияне продолжают расширять зону своего контроля в городе Об этом рассказал аналитик Deep State Роман Погорелый.