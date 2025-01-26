Как сейчас выглядит Покровск, к которому рвутся россияне: свежие фото

От города почти не осталось "живого места"

Российские войска продолжают наступление в Украине: в частности, они пытаются выбить Силы обороны на Покровском направлении. Сам город Покровск практически ежедневно подвергается бомбардировкам российской армии.

Фотокорреспондент, документалист Сергей Коровайный опубликовал на своей странице в Facebook фото разрушенного Покровска. На кадрах видны последствия военных действий.

"Здесь мы ели. Здесь мы спали. Тысячи людей жили тысячи жизней. Затем пришла Россия", — написал журналист.

Между тем, по данным OSINT-проекта DeepState, фронт находится в 6 км к юго-западу и в почти 10 км к юго-востоку от Покровска.

Напомним, российских оккупантов заметили в центре населенного пункта Великая Новоселка. Волонтеры проекта DeepState отмечают, что россияне имеют успех в продвижении по восточным окрестностям, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта.

Также мы сообщали, что россияне продолжают активно давить на нескольких направлениях в Донецкой области. В частности, Великая Новоселка уже находится в оперативном окружении российских войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска захватили населенный пункт Времевка на Донбассе.